Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Чудово виступили в Харкові на ХІ Міжнародному дитячому медіа-фестивалі «Дитятко» юні представники Сумщини. Всі троє учасників стали фіналістами, а їхні роботи здобули високу оцінку журі та нагороди.
Так, Олеся Мироненко із Сумського Палацу дітей та юнацтва представила фільм «2075, або Дівчинка з тарганом» у номінації «Екологія живої природи», Михайло Грищенко та Діана Божко відзначені у номінаціях відповідно «Кращий документальний фільм дитячої студії» та «Кращий анімаційний фільм дитячої студії».