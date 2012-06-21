У київському видавництві «Фенікс» вийшла друком книжка «Конотопська Небесна чота. 2014—2018», у якій вміщено розповіді про 16 уродженців міста Конотопа і Конотопського району на Сумщині, загиблих на Донбасі. Автори героїчних історій — вихованці гуртка «Юні журналісти-краєзнавці» Конотопської станції юних техніків, учні шкіл району. Вони впродовж майже двох років збирали матеріали, зустрічалися з рідними, друзями і знайомими героїв.Як повідомив упорядник видання керівник гуртка журналіст Ігор Лисий, значну допомогу авторському колективу надали Національний музей Революції гідності, Конотопська міська рада, яка підтримала коштами в межах проєкту «Пам’ятаємо героїв», небайдужі земляки. Найближчими днями відбудеться презентація книжки, на яку запрошено рідних і близьких загиблих земляків, громадськість, жителів міста і району. Наклад буде передано бібліотекам та навчальним закладам Конотопа і району.
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