Другий рік поспіль на запрошення голови Закарпатської облдержадміністрації у край за Карпатами на час зимових канікул приїжджають школярі з Луганщини. Тут їм створюють усі умови, щоб могли і відпочивати, і розвивати творчі здібності.
Торік гостями стали тридцятеро дітей і педагогів зі Станично-Луганського району, нині ж приїхали десятки школярів із Рубіжного, Сватового, Лисичанська. Як і торік, гості з прифронтової Луганщини перебували на базі Воловецької філії Закарпатського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді «Арніка». Їх забезпечили повноцінним харчуванням, належними побутовими умовами, підготували змістовну програму відповідно до зацікавлень: влаштовували конкурси, вікторини, майстер-класи. Позаду також чимало екскурсій областю, під час яких наповнюється змістом вислів «Схід і захід разом».
Незабутнім штрихом у пам’яті юних луганців про перебування стала виставка їхніх творчих робіт, влаштована в атріумі Закарпатської облдержадміністрації. Вернісаж «Україна очима дітей» відкрито в межах дев’ятого арт-каравану дружби з мистецької реабілітації дітей із зони АТО.
На відкриття до Ужгорода приїхали учні — автори робіт разом з їхніми наставниками-вчителями. Їх привітав заступник голови — керівник апарату облдержадміністрації Олександр Петік. І Олександр Владиславович, і місцеві художники, і керівники освітньої галузі Закарпаття зазначали, що твори юних авторів пронизані ідеєю миру, єдності всіх українців, хоч би де вони жили. У роботах відчуваються іскорки таланту, бажання зробити цей світ прекраснішим і по-справжньому щасливим.