Школярі вирушили до Підляського воєводства Республіки Польща, де зустрілися з однолітками із Львівської, Волинської, Івано-Франківської областей України, Польщі й Білорусі в межах Літньої академії молоді, організованої Програмою транскордонного співробітництва «Польща — Білорусь — Україна 2014—2020» за сприяння Львівської обласної ради.
На думку учасників, найзворушливішим у пам’яті залишиться вечір, організований українською делегацією, під час якого всі групи дітей переглянули презентацію «Ми українці» — відеоподорож Україною. Разом діти й дорослі заспівали пісню «Гей, соколи» українською, польською та білоруською мовами. Насамкінець заходу відбулися флешмоб і майстер-клас із стрічками кольорів прапорів учасників заходу.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»