Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Як наголошує директор Шосткинської дитячої школи мистецтв на Сумщині Юрій Лоза, карантин не означає сидіти, склавши руки. А на підтвердження наводить приклади успішної участі юних вихованців у низці міжнародних конкурсів та фестивалів, що проходили дистанційно. Особливих успіхів добилися учні третього класу (фортепіано) Юлія Дорошенко та Матвій Савченко, які під керівництвом своєї наставниці Ірини Тарасової впродовж карантинного періоду взяли участь у чотирьох міжнародних конкурсах і в кожному здобули переконливі перемоги: на їхніх рахунках 6 перших місць і Гран-Прі.
Усі мистецькі змагання з розряду престижних і відповідальних: два поспіль — «Талановиті діти України» (Київ), «MusikalSouthPalmira» (Одеса), а також «Львів Каваї Карантин 2020» (Львів), у якому брали участь більше тисячі юних піаністів з різних країн світу, а їхні виступи оцінювало авторитетне журі із представників Італії, США, Японії, Німеччини, Швейцарії — загалом 18 країн.
Між іншим, у цьому представницькому конкурсі перемогу у другій віковій категорії також здобули учні Сумської ДМШ №1 Софія Ярошенко та Каміла Лопатка, а призерами та дипломантами стали Марія Костюк, Георгій Горлач, Віола Скулінець, Марія Сенюк та Арсеній Приходько.
Успіх юних шосткинців і сумчан примножили вихованці Сумської дитячої музичної школи №4 вокалісти Максим Галушка, Меланія Приходько та Наталія Торгачова, які у міжнародному конкурсі «Я йду за мрією» здобули золоті медалі у своїх вікових категоріях. Окрім дипломів, кожен із них отримав сертифікат на 50 євро, аби за ці кошти взяти участь у наступному конкурсі, що відбудеться 2021 року в Болгарії.