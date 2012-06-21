Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Справжнім святом молодої науки став на Сумщині другий етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт, у якому взяли участь учні-члени Малої академії наук України.
Цього року 324 вихованці подали 343 роботи різних відділень – математики, фізики, астрономії, мовознавства, технічних, комп’ютерних наук та інших. Загалом творчий огляд проходить у 64 секціях 12 відділень.
Переможці одержать право позмагатися на фінальному етапі, який відбудеться в Києві.
Директор Департаменту освіти і науки Сумської ОДА Вікторія Гробова привітала юну наукову еліту краю з такою знаковою подією в їхньому житті, групі співробітників та партнерів Сумського територіального відділення МАНУ вручила Почесні грамоти, Подяки Міністерства освіти і науки, Національного центру «Мала академія наук України».