Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
Карантинні обмеження не стають на заваді юним шанувальникам шахів організовувати і проводити всеукраїнські весняні інтернет-турніри. До них активно долучаються представники Глухівської ДЮСШ на Сумщині.
Як повідомила обласна регіональна газета «Неделя», нещодавно відбувся черговий етап таких змагань, у яких узяли участь майже 200 шахістів з багатьох міст України, зокрема, Києва, Чернігова, Прилук та інших міст. За словами тренерів Тетяни та Олександра Кельбас, юні шахісти з Глухова демонструють чудову гру і гарні результати. Так, 14-річна Анастасія Чучвага перемогла у турнірі другорозрядників, набравши 8 очок із 9 можливих.
Помітних успіхів досягають й решта учасників глухівської команди, які захищають честь міста в інших групових розрядах. Але головне — всі вони із великим задоволенням долучаються до улюбленої гри. У планах глухівців — організувати турніри з командами столиці України та Чернігова.