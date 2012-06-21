Цікаву новацію запроваджено у місті Шостка Сумської області, де вже другий рік поспіль старшокласники загальноосвітніх шкіл беруть участь у написанні екологічного диктанту. Така ініціатива належить місцевій станції юних натуралістів, а втілити її в життя допомагає колектив Шосткинського державного лісгоспу.
Як розповідає директор станції юннатів Сергій Корнієнко, цього року до написання диктанту, що передбачає тести з 20 екологічних питань, долучилися близько 20 учнів міських шкіл. Найбільшу кількість балів набрав учень 4-ї школи Ростислав Мороз, ще четверо учасників посіли друге і третє місця. Усі вони одержали подарунки, грамоти, вдячні слова за любов до природи, шанобливе ставлення до рослинного і тваринного світу, річок, озер, землі.
За словами інженера лісових культур Шосткинського лісгоспу Галини Євдокименко, така активність школярів вселяє надію, що майбутнє природи в надійних руках. Адже щоб успішно написати екологічний диктант, слід мати глибокі знання про довкілля, з основ природознавства, географії, біології тощо.