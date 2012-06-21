На Вінниччині вперше відбувся обласний фестиваль аматорського військово-патріотичного короткометражного кіно серед старшокласників «Погляд у майбутнє», який проводили за сприяння департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю та департаменту освіти і науки облдержадміністрації. Кожна команда на чолі з наставниками створювала відео у певній номінації: документальний (публіцистичний), навчальний, ігровий та анімаційний фільм. До участі у конкурсі долучилися 14 районів області та місто Вінниця. Загалом на розгляд журі було подано 26 робіт.
Нагородження учасників відбулося в обласному центрі технічної творчості учнівської молоді. Директор департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації Світлана Василюк подякувала юним режисерам та їхнім наставникам за новаторство, патріотизм і креативність, любов до рідної землі й творчу реалізацію.
«Усім учасникам бажаємо не зупинятися на досягнутому і творити заради спільного майбутнього України. Найголовніше, що ви маєте жагу до розвитку, самореалізації, креативу», — сказав член координаційної ради з питань військово-патріотичного виховання департаменту освіти і науки ОДА Юрій Березовський.
Фестиваль виховує в дітей патріотизм, національну ідентичність та гідність, любов до рідної землі. Задля підтримки творчого потенціалу молоді відзначили всіх учасників. Учні отримали дипломи та грошові премії переможців у номінаціях обсягом 4, 3 та 2 тисячі гривень відповідно, а також заохочувальний приз — 500 гривень.