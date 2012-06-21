Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У чеській Празі завершився дистанційний міжнародний фестиваль-конкурс «Золота Європа — світ зірок 2020» серед юних музикантів, у якому особливий успіх випав на долю представників Сумської дитячої музичної школи №1. Троє юних вихованців-баяністів викладача Ольги Панченко вибороли не тільки дипломи і медалі, а й гранти для подальшої участі у конкурсі.
Так, в активі у Владислава Євтухова диплом першого ступеня та винагорода 100 євро, а вйого друзів Олексія-Домініка Кохана та Єгора Шлегеля дипломи відповідно другого та третього ступенів і призи по 50 євро кожному.
Успіх золотого тріо підтримав їхній товариш із 4-ї дитячої музичної школи Олександр Приходько, який відзначився у міжнародному конкурсі-фестивалі «Сяйво талантів», що проходив дистанційно в рамках проєкту «Квітуча Україна». Вихованець викладача Олени Харитонової та концертмейстера Ганни Кобзистої здобув Гран-Прі в академічному вокалі, випередивши за підсумковою сумою балів десятки інших учасників.