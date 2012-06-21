Впродовж останніх років вихованці Сумської обласної гімназії для талановитих і творчо обдарованих дітей успішно виступають на конкурсах, олімпіадах, оглядах різних рівнів і в тому числі міжнародному.
Запорука цього – сучасна матеріально-технічна база, про зміцнення якої постійно турбується обласна влада, загін висококваліфікованих і досвідчених педагогів.
Так, зараз у гімназії функціонують STEM-лабораторія, кабінети хімії, фізики, біології, центр комп’ютеризації та робототехніки, активно застосовуються новітні технології навчання.
Як наголосив голова Сумської ОДА Микола Клочко, який днями зустрівся із юними вихованцями та їхніми наставникам, обласна влада і надалі турбуватиметься про гімназію, інші навчально-освітні заклади, аби юне покоління успішно оволодівало новітніми знаннями, ставало конкурентноздатним на сучасному ринку праці.