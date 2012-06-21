Поліське місто Кролевець відоме в Україні і світі насамперед своїми рушниками. Та водночас тут підростає талановита молодь, яка своїми успіхами у навчанні, громадському, культурно-мистецькому житті досягає неабияких результатів.
Нещодавно у райцентрі відбувся традиційний районний конкурс декламаторів, присвячений перекладацькій спадщині видатного поліглота зі світовим ім’ям уродженця міста Миколи Лукаша. Цього разу звання кращих виборювали понад 30 учасників у двох вікових категоріях від 10 до 16 і від 16 до 22 років. Юні читці натхненно декламували твори світової класики у перекладах на українську з іспанської, французької, польської, англійської, німецької та багатьох інших мов. Адже Микола Олексійович володів 26 (!) мовами і перекладав з майже двадцяти.
Тринадцять учасників конкурсу відзначені дипломами і подарунками, а гран-прі виборола учениця Кролевецької спеціалізованої школи №3 Наталія Чередник. До слова, ще одна представниця цього навчального закладу Анастасія Носкова нещодавно стала стипендіатом Президента України. Цього вагомого заохочення вона удостоєна як переможець 4-го етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з трудового навчання — разом зі своєю наставницею заслуженим учителем Ольгою Медвідь кролевецька старшокласниця досягла неабияких успіхів у царині декоративно-прикладного мистецтва.