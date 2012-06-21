Уміння ефективно спілкуватися — один з найголовніших чинників успіху в будь-якій сфері сучасного життя. Побудувати кар’єру, завести надійних друзів, влаштувати своє особисте життя, домогтися успіху і визнання неможливо без уміння ефективного спілкування. Тим часом проблеми комунікації дітей між собою та дорослими, а також інтеграції у сучасному суспільстві існують. Привернути до них увагу державних, громадських організацій та небайдужих громадян взялися освітяни Черкас. Феномен спілкування в останні роки знаходить нове осмислення як з боку науковців, так і практиків виховної роботи. Чим ширше коло спілкування, наголошують вони, тим багатша сама особистість, оскільки в процесі спілкування відбувається моральне й інтелектуальне збагачення людини. У черкаській школі №32 вирішили під час дня відкритих дверей показати можливості нових підходів у вирішенні проблем спілкування.
Приміром, благодійний дитячий фонд «Подаруй дитині світ» організував психолого-розвивальну гру «Говори. Співай. Танцюй», показавши всі її переваги. Засновниця івент-агентства Ольга Касьянова разом з тренером з брейк-дансу Андрієм Коваленком та викладачем вокалу Оленою Гармаш допомагали дітям вільно висловлювати свої думки і життєву позицію. Невимушеним було й спілкування інспекторів відділу зв’язків із громадськістю Управління патрульної поліції в Черкаській області Вікторії Семенюк та Ігоря Панюка з учнями початкової школи, під час якого діти засвоїли 10 правил безпеки.
Урок профілактики вживання наркотиків, алкоголю, паління тютюнових виробів, який фахівці міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді провели для учнів дев’ятого класу, завдяки нетрадиційному підходу також відкрив для багатьох нові аспекти здорового повноцінного життя.
Зацікавив присутніх і урок ораторського мистецтва, який провів учень школи №17, член громадської організації «Платформа громадських діалогів» Іван Колумбієць — активіст зумів побудувати його у формі діалогу, під час якого дівчата й хлопці вчилися володіти аудиторією, грамотно будувати свої виступи.
«Багатопрофільний молодіжний центр» міської ради, презентуючи роботу численних гуртків для школярів, також додав родзинку: дитячі роботи з кераміки, паперопластики, валяння вовни, образотворчого мистецтва, моделювання та конструювання одягу. Під час занять у гуртках діти здобувають не лише навички певної діяльності, а й широкого спілкування з однолітками та наставниками.
Як зазначила начальник відділу захисту прав дитини міської служби в справах дітей Людмила Івангородська, такі заходи допомагають освітянам та всім, хто працює з дітьми, внести свіжий струмінь у свою роботу, оновити традиційні форми і методи виховання, прищеплення навичок спілкування.
Роман ПАНЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»