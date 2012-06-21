Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У мальовничому Святогірську на Донеччині в середині серпня почне працювати табір соціального підприємництва. Для участі у безкоштовному інтенсиві запрошуються юні мешканці Донецької та Луганської областей віком від 12 до 17 років, які протягом 12 днів зможуть познайомитися з основами соціального підприємництва, навчаться створювати та тестувати прототипи ідей, покращать навики ділового спілкування, знайдуть тут своїх однодумців та партнерів для подальшого успішного співробітництва.
Також для учасників навчання у таборі соціального підприємництва заплановані зустрічі і своєрідні майстер-класи з тутешніми успішними місцевими підприємцями, які поділяться своїм бізнес-досвідом, навчать початківців розвивати власні проекти, експериментувати і генерувати ідеї.