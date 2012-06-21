Цими днями за ініціативи і під патронатом обласної поліції в Сумах розпочав роботу клуб юних кінологів. Посвідчення першим 14 господарям та прихильникам чотирилапих помічників вручив заступник начальника Головного управління поліції області Олег Кузмінков.
Як повідомив відділ комунікації поліції Сумської області, тепер юні сумчани від 7 до 17 років мають змогу безкоштовно відвідувати заняття, які проводитимуть спеціалісти кінологічного центру ГУНП. Вони можуть приходити як зі своїми вихованцями, так і займатися з песиками, яких надаватимуть правоохоронці.
Відкриття такого клубу має корисні переваги. Окрім того, що юні сумчани цікаво проводитимуть дозвілля, ще й матимуть можливість підготуватися до обрання майбутньої професії.
Так, Саша Узько мріє стати професійним кінологом і для цього в неї є всі підстави і можливості. Її вихованцю доберману Трешу два з половиною роки, він чудово розуміє команди своєї господарки, уміє поводитися серед людей тощо. Тож заняття в клубі допоможуть дівчині здійснити свою мрію.
Інша учасниця клубу Тетяна Клименко має досвід роботи з німецькою вівчаркою Рамзесом, тому відразу розпочала відпрацьовувати з ним команди кількома мовами, вчити навичок охорони речей та затримання зловмисників. Пес добре розуміє дівчину, і, як каже Таня, якби вона була поліцейським кінологом, то разом із вівчаркою неодмінно займалася б пошуком речей і наркотичних засобів.
Після врочистого відкриття клубу відбулися показові виступи юних кінологів. На початку червня в Сумах серед учасників клубу «Юний кінолог» має відбутися відкритий чемпіонат із багатоборства зі службовими собаками.