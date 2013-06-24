Президент України Володимир Зеленський зустрівся із 17­річним шахістом Романом Дегтярьовим, який став першим в історії переможцем чемпіонату Європи, не маючи звання гросмейстера, і вручив йому відзнаку «Майбутнє України».

Харків’янин Роман Дегтярьов набрав дев’ять з 11 можливих очок за підсумками континентальної першості, що проходила в Катовицях (Польща). Переможний виступ українця оцінили у 2781 очко за рейтингом ФІДЕ. Крім того, він здобув перепустку на кубок світу ФІДЕ.

Глава держави привітав Романа Дегтярьова з важливою перемогою та поспілкувався із шахістом про його тренування і плани. Хлопець займається шахами із п’яти років. У 2022 та 2024 роках ставав чемпіоном України, а 2025­го здобув перемогу на European Corporate Chess Championship у складі команди Greco (Україна).

«Дякую від усіх нас за таке представлення України на міжнародній арені, на такому рівні. Бажаю великих перемог, і не тільки у спорті», — сказав Володимир Зеленський.

Відзнаку «Майбутнє України» затверджено указом Президента 29 травня 2025 року. Глава держави нагороджує нею українців, іноземців та осіб без громадянства віком до 18 років за вияв особистої хоробрості, відваги, стійкості, патріотизму, активну громадянську позицію, волонтерську діяльність, обстоювання загальнолюдських цінностей, національних інтересів України, її розвитку та гідного майбутнього, повідомляє Офіс Президента.