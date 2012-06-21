Нещодавно в столиці України відбувся світовий чемпіонат GPA/IPO 2018. У цьому спортивному змаганні взяв участь житель Шполи, що на Черкащині, студент Уманського педагогічного університету ім. Павла Тичини Владислав Мошенський. Він навчається на факультеті фізичної культури та виховання. Владислав виборов золоту медаль та став чемпіоном світу з пауерліфтингу серед юніорів. Це не перша його перемога, адже займається спортом уже 13 років. Зовсім недавно, на початку грудня, він укотре став чемпіоном України з багатоповторного жиму, взявши штангу вагою 125 кілограмів та піднявши її протягом трьох хвилин 18 разів!
Ще в дошкільному віці, коли бабуся привела його маленького на перше тренування, хлопчик захопився дзюдо. Наполегливі тренування, які проходили під керівництвом Михайла Оберемка, професійного тренера з дзюдо у Матусівській ДЮСШ, мали результат. Під час навчання у педагогічному університеті Владислав Мошенський став займатися пауерліфтингом, а також багатоповторним жимом штанги лежачи. Торік він виконав норматив майстра спорту, підняв штангу вагою 100 кілограмів 31 раз протягом 3 хвилин. Тоді він став чемпіоном світу з цього виду спорту.
Чемпіона привітали міський голова Сергій Кравченко, а також громада, яка пишається своїм талановитим земляком.