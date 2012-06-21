Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
У Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна назвали переможців нової хвилі міжнародної інноваційної програми «UPSHIFT України», які отримали гранти на реалізацію соціальних проектів.
Наразі із десяти команд, до складу яких увійшли учні харківських шкіл, студенти закладів професійної та технічної освіти, а також вищих навчальних закладів, визначено п’ять кращих команд, які представили свої плани проектів із соціального підприємництва.
Так, протягом трьох місяців реалізовуватимуться проекти з сортування сміття, зі створення спортивних гуртків для дітей з аутизмом, з навчання діям при надзвичайних ситуаціях, профілактики психічних і нервових розладів, вивчення жестової мови. На ці цілі команди отримали по 60 тисяч гривень. Програму фінансують ЮНІСЕФ та Європейський Союз.
Як заявила виконувач обов’язки голови Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Лора Білл, фонд готовий підтримувати молодих людей, які прагнуть стати агентами змін в своїх громадах і вирішувати нагальні питання.
«Нам приємно бачити стільки соціально корисних проектів, які створює молодь у Харкові. Кожен представлений проект заслуговує на увагу», – сказала Лора Білл.
ДОВІДКА «УК»
Проект Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) «UPSHIFT» (у перекладі – «рух вгору») реалізується у 22 країнах світу і почав роботу в Україні в серпні 2018 року завдяки фінансуванню Європейського Союзу.
«UPSHIFT» спрямований на розвиток навичок соціального підприємництва серед незахищених категорій підлітків та молоді. Харків був обраний пілотним регіоном для здійснення програми завдяки великій кількості університетів і соціально активної молоді.
За час роботи програми пройшло чотири конкурсні відбори, на які надійшло понад 187 командних заявок молодіжних проектів. За 4 місяці понад 120 молодих людей з Харкова пройшли тренінги з професійного розвитку і отримали допомогу від менторів, а також фінансування на реалізацію своїх ідей на суму понад 1 мільйон гривень.