Упродовж тижня у містечку Лоле на півдні Португалії тривав 69-й міжнародний конкурс баяністів International Open Trophйe, який зібрав 160 учасників із майже 30 країн. Єдиним представником від України був 14-річний учень Шосткинської дитячої школи мистецтв на Сумщині Сергій Сапун (викладач заслужений працівник культури Юрій Лоза). У своїй віковій категорії він виборов третю премію, випередивши багатьох ровесників з Італії, Ірландії, Польщі, Китаю, Франції та інших країн. Цього разу за грою музикантів спостерігали майже 2 тисячі глядачів. Як повідомив «Урядовий кур’єр» після прильоту з Португалії Юрій Лоза, це величезний успіх юного шосткинця. Упродовж кількох останніх років він демонструє віртуозну гру на улюбленому інструменті. За словами Сергія Сапуна, він хвилювався, однак присутність викладача і підтримка залу допомогли налаштуватися на гру і стати бронзовим призером.
Тепер заповітна Сергієва мрія — власний сучасний баян, який коштує понад 200 тисяч гривень. Батько хлопця Руслан Сапун перебуває на сході України, де боронить її кордони, і не тільки радіє за успіхи сина, а й хоче наблизити його мрію. Щасливий і гордий за свого вихованця директор Шосткинської ДШМ Юрій Лоза, який очолює заклад 36 років і виховав не одне покоління талановитих музикантів. Одна із мрій Юрія Дмитровича — щоб найближчими роками конкурс відбувся в нашій країні, адже Сергій Сапун став першим його призером як представник дитячих шкіл мистецтв України.