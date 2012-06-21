Не святі горщики ліплять, вирішили в компанії KTD Group і розпочали складати на потужностях підприємства в Каневі чотиримісний спортивний літак Jupiter-J4S. Компанія, яка досі випускала тільки побутову техніку торгових марок «Сатурн» і «Лaрeтті», тепер розширює виробничі можливості й саме з «Юпітером» готується вийти на ринок малої авіації.
Потреба розвитку українського літакобудування назріла давно. Для цього необхідно забезпечити рентабельність високотехнологічного виробництва і збільшити обсяги реалізації нових конкурентоспроможних суден. Це передбачено Стратегією відродження українського авіабудування на період до 2022 року, погодженою Кабінетом Міністрів. Вагомий крок до здійснення важливої мети, хай і в поки що обмежених масштабах, намагається зробити компанія спільним з інженерами з Німеччини проєктом Jupiter Aircraft. У нього, до речі, інвестував і сам засновник KTD Group Олександр Громико, який добре освоїв навички пілота.
Як зауважує керівник, цей літак — повністю українська розробка, над якою мізкували фахівці — колишні працівники заводу Антонова. Новій машині будуть раді льотні школи, служби аеротаксі та приватні користувачі. Крім туристських, розважальних, ділових польотів літак знадобиться й для спостереження за місцевістю, з рятувальною метою й навіть для перевезення невеликих вантажів. Його технічні характеристики дають змогу все це забезпечувати: максимальна злітна вага — 820 кг, максимальна швидкість — до 310 км/год., максимальна дальність польоту — до 1500 км.
Майже всі складені літаки, за словами Олександра Громика, експортуватимуть. Замовники вже чекають на них, адже за характеристиками український Jupiter-J4S нічим не поступається, приміром, австрійському аналогу Diamond DA 40. В українського навіть є істотна перевага — майже вдвічі нижча ціна. Дилерська мережа, створена в багатьох країнах, уже готується працювати із клієнтами. Усі чекають першої продукції, аби випробувати її.
Уже незабаром компанія планує завершити складання і продати кілька машин. На наступні роки планують збудувати десятки новозбудованих легкомоторних літаків.
Репутація авіабудівної країни, що утвердилася в попередні роки, упевнені авіабудівники, допоможе вітчизняним виробникам просувати свою продукцію на світовий ринок. Тож приватні компанії, розвиваючи український авіапром, очевидно, на правильному шляху. Адже галузі давно пора виходити з піке.