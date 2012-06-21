У 2012 році в Україні з'явилися мікрофінансові компанії, що пропонують послуги онлайн кредитування. Через їх унікальні особливості, цей продукт став популярним серед величезної кількості українців. Але, в той же час, існує чимало споживачів, які не визнають правомірність укладених договорів без особистого підпису на папері.
Щоб отримати кредит онлайн в мікрофінансовій компанії, достатньо заповнити реєстраційну анкету, повідомити суму і термін позики, і підтвердити згоду з умовами договору, наданого в електронному вигляді. Підтвердження такого договору відбувається за допомогою електронного підпису, а в деяких випадках, за допомогою унікального цифрового ідентифікатора.
Багато хто ставить під сумнів легітимність такого способу підтвердження, і отримавши гроші, не збирається їх повертати. Дійсно, людина ніде не ставить підпис під договором, і, в традиційному розумінні ситуації, не знаючи юридичних тонкощів законодавства України, заперечує сам факт користування послугами кредитної компанії.
У реальності, електронний договір має таку ж юридичну силу, як договір, укладений на папері при особистій присутності обох сторін. Законність електронного договору регламентується Законом України «Про електронні документи та електронний документообіг». Закон діє в Україні з 2003 року, і нині повністю відповідає реаліям сучасного документообігу.
Існує кілька схем підтвердження електронного документа. Найбільш часто компанії онлайн кредитування використовують електронний цифровий підпис ЕЦП (а з недавніх пір КЕП – кваліфікований цифровий підпис).
Компанія-кредитор надає клієнту договір кредитування у вигляді електронного файла. Клієнт підтверджує згоду з умовами договору, використовуючи апаратний ключ шифрування, що містить унікальний ідентифікатор, присвоєний йому сертифікаційним сервісом, який уповноважний видавати сертифікати ЕЦП.
В якості цифрового підпису може також використовуватися унікальний код, що відправляється кредитором клієнту за допомогою СМС повідомлення. Але в такому випадку потрібні додаткові механізми ідентифікації клієнта, контроль відправки та отримання клієнтом грошових коштів, що надаються в позику, згідно договору кредитування.
Процес ідентифікації клієнта забезпечується як автоматичними, так і ручними засобами. Відправлення грошових коштів відбувається тільки на банківську карту, видану на ім'я клієнта. При цьому, ймовірність помилки або шахрайства зводиться до мінімуму, так як оформити і отримати банківську карту на ім'я сторонньої людини неможливо, або практично неможливо.