Сьогодні талановитій людині власному кореспондентові Укрінформу в Парижі Романові Сущенку виповнюється 50 років. Але він зустрічає цей ювілейний для себе день у російській в’язниці, куди його запроторили незаконно. З порушенням міжнародних правил журналіста затримали 30 вересня 2016-го в Москві, куди він прибув приватно, а 4 червня 2018-го засудили на 12 років за надуманим звинуваченням у шпигунстві.
Щоб підтримати Романа Сущенка, громадська організація «Всесвітній рух патріотів України» розпочала черговий міжнародний флешмоб. «Просимо підтримати незаконно ув’язненого. Пишіть листи, слова підтримки, вітання Романові. Зробіть фото з його плакатом і поширюйте це у соціальних мережах та медіа», — закликають в організації, підкреслюючи, що для Романа Сущенка, його рідних, близьких і колег це дуже важливо.
Українські патріоти у світі та друзі України висловлюють упевненість, що Роман Сущенко, а також більш як сотня інших заручників кремлівського режиму та військовополонених незабаром повернуться на батьківщину до родин, повідомляє Укрінформ.