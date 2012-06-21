Управління Державної міграційної служби в Рівненській області видало ювілейну тисячну довідку про громадянство України 14-річному Богданові Пхосалі, батько якого — виходець із Лаосу, а мама українка. На її офіційне вручення хлопець прийшов як на свято, разом із татом. Той свого часу став студентом відомого рівненського вишу, нині Національного університету водного господарства та природокористування, тут познайомився з майбутньою дружиною Галиною. Нині Сайсамон Пхосалі працює програмістом на одному з приватних підприємств Рівного. Каже, хоч і звик до України, але за історичною батьківщиною сумує.
«У програмі про подорожі почув, що в Лаосі можна прожити за 100 доларів місяць. Це якщо економити на кожному кроці, насправді ж грошей потрібно значно більше. Однак якщо маєш вищу освіту, твоя зарплата неодмінно буде достойною. А ось в Україні поки що не так», — розповів він журналістам. А Богдан додав, що раз був на батьківщині тата. Там гарна природа, спекотний клімат, багато автомобілів, хмарочосів і навіть маленька Ейфелева вежа.
— Це перший випадок підтвердження громадянства дитині, один із батьків якої громадянин Лаосу. І ми вбачаємо певний символізм у тому, що він став тисячним, — каже начальник УДМС у Рівненській області Лілія Драпчинська. — Останнім часом заяв про оформлення і підтвердження громадянства від іноземців у нас побільшало.