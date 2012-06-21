Мистецьке свято в Запоріжжі організували департаменти культури, туризму, національностей та релігій, освіти і науки, обласний методичний центр культури і мистецтва та відділення Всеукраїнської національної музичної спілки, громадська організація «Світ очима дітей».
Міжнародний благодійний фестиваль талантів «Диво світ» — культурно-мистецький соціально важливий інтеграційний проект, який уже 10 років проводять для популяризації української дитячої й молодіжної культури на національному і міжнародному рівнях. Цьогоріч «Дивосвіт» зібрав понад 1500 учасників різних жанрів і стилів. До речі, в ньому беруть активну участь діти з особливими потребами. До десятої річниці фестивалю громадська організація «Світ очима дітей» підготувала випуск першого всеукраїнського альманаху «Диво-діти — диво України», де зібрано твори маленьких митців, розповіді про їхні здобутки.
У фестивалі беруть участь аматорські та професійні вокальні, танцювальні, інструментальні, циркові, театральні колективи й сольні виконавці віком понад 3 роки. Фестивальний конкурс проводять у таких номінаціях: солісти, оркестри, хори. Є також актори театрів, зокрема театру моди, читці, юні циркові артисти, народні майстри та композитори. А гала-концерт традиційно приймає Запорізький академічний обласний український музично-драматичний театр імені В. Г. Магара.