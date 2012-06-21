Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У ці дні виповнилося півтора століття з часу введення в експлуатацію залізничної станції «Ворожба» та 130 років – однойменного вокзалу.
Збудовані у другій половині позаминулого століття, вони склали основу розвитку залізничного сполучення містечка поблизу Білопілля на Сумщині, аби в 1895-му стати самостійним потужним залізничним вузлом.
З нагоди двох ювілейних дат у місті відбулися урочисті заходи, в яких узяли участь представники влади, громадськості, місцеві мешканці та гості міста і, звісно ж, залізничники.
Окрім вітань і нагород, наголошувалося на необхідності подальшого розвитку станції, зокрема, електрифікації ділянки до міста Суми. Це питання готові розв’язувати як на Сумщині, так і транспортному Комітеті Верховної Ради, де вже прийняте відповідне рішення.
Зараз станція «Ворожба» є одним із бюджетоутворюючих підприємств міста, адже тут функціонують 11 підрозділів залізничного транспорту, або маже половина усіх організацій та установ. Значна кількість місцевих жителів працюють саме на станції.
До слова, «Ворожба» електрифікована вже 8 років, завдяки чому вдалося налагодити швидкісне і екологічно безпечне сполучення зі столицею України. Та й час у дорозі став коротшим на півгодини.