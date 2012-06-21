Про це йдеться в офіційному повідомленні ПАТ «Укртелеком» опублікованому в газеті «Урядовий кур’єр» №221 (6090) від 23 листопада 2017 року.
У повідомленні зокрема йдеться, що зважаючи на розвиток електронних каналів комунікації, розповсюдження використання цифрового підпису суттєво зменшилася кількість відправлення телеграм. Враховуючи застарілість обладнання та відсутність його підтримки з боку виробників, відповідно до вимог ст. 35 Закону України «Про телекомунікації», повідомляємо, що «Укртелеком» прийняв рішення припинити з 1 березня 2018 року надання послуг телеграфного зв’язку загального користування для всіх категорій споживачів. Буде припинено приймання, обробка та передача на доставку телеграм усіх видів та категорій.
ДОВІДКА «УК»
«Укртелеком» – найбільший оператор фіксованого зв'язку України. Компанія надає послуги зв'язку майже 8 мільйонам абонентів фіксованої телефонії та послуги швидкісного інтернету понад 1,6 мільйона клієнтів. Контрольний пакет акцій компанії належить групі українського бізнесмена Ріната Ахметова «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).