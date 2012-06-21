На наступному етапі пом’якшення карантину, що стартує 1 червня, Міністерство охорони здоров’я дозволить роботу басейнів.
Про це під час онлайн брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції повідомив заступник міністра охорони здоров’я, Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.
«Раніше можливість відкриття басейнів на третьому етапі пом’якшення карантину не розглядали, але отримані дані щодо поширення інфекції у воді, що підлягає дезінфекції, дають змогу це зробити», – пояснив Віктор Ляшко.
Також, за його словами, за умов досягнення певних індикаторів епідемічної ситуації, планується дозволити роботу спортзалів (МОЗ сьогодні-завтра оприлюднить рекомендації щодо забезпечення протиепідемічних норм у басейнах і спортзалах), відвідування освітніх занять у групах не більше 10 осіб (наприклад розпочнуть роботу автошколи), роботу залізничного транспорту, міжобласних автоперевезень.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»