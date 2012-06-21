У Харкові вперше в Україні вводять єдиний електронний квиток "Eticket". У повному обсязі система запрацює з 1 грудня 2017 року. Єдиний квиток діятиме в трамваях і тролейбусах. З січня систему запустять для метрополітену, а за кілька місяців — для автобусів.
Про це повідомляє прес-служба Харківської міської ради.
Придбати єдиний електронний квиток можна через спеціальні термінали. Вони будуть встановлені на зупинках наземного транспорту та у вестибюлях метро. Вартість картки — 30 гривень. На ній уже буде одна зарезервована поїздка (або в наземному транспорті, або в метро). Поповнювати картку можна буде через термінали на суму до 500 гривень.
Розплачуватися карткою пасажири зможуть через валідатор — спеціальний пристрій, встановлений на вході в трамвай чи тролейбус.
«Зайшли з картою в тролейбус, підійшли до валідатора, піднесли до нього карту — загориться зелена галочка, номер маршруту, і поїздка активована. Залишок коштів на картці не показується, його можна буде побачити при поповненні карти», — пояснив директор компанії-виробника карток Володимир Стариченко.
Для забезпечення пасажирів електронними квитками на території обласного центру встановили 320 наземних терміналів і понад 250 — в метрополітені. У наземному транспорті вмонтували кріплення під валідатори та самі зчитувальні пристрої.
З весни наступного року єдиний квиток можна буде поповнювати за допомогою банківської карти системи "Visa". А ще через деякий час до системи підключиться платіжна система "MasterСard".