Наступний етап підвищення пенсій для інвалідів очікується з 1 грудня, заявив віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко в ефірі телеканалу 112 Україна.
«Сьогодні в умовах пенсійної реформи перераховувалися тільки трудові пенсії. Соціальні пенсії, в тому числі виплати інвалідам, будуть збільшуватися зі збільшенням прожиткового мінімуму. Наступне збільшення прожиткового мінімуму у нас відбувається з 1 грудня цього року. Тому відповідні виплати будуть збільшуватися з 1 грудня», - зазначив він.
Також Розенко прокоментував виплати «дітям війни».
«Дітям війни» жодного разу з 2004 року не платили надбавки до пенсій в повному обсязі, тому що виділення такої категорії громадян було виключно популістським рішенням тодішньої влади», -заявив віце-прем'єр-міністр.