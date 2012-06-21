Міністр охорони здоров’я Максим Степанов сьогодні під час онлайн брифінгу повідомив, що на фінальному етапі погодження перебувають нормативні документи, які дадуть змогу фінансувати лікарні на рівні не меншому, ніж торік.
«Ці зміни мають набути чинності з 1 липня. І медичні заклади отримають відповідне фінансування. Цей ресурс дасть їм змогу сплачувати зарплати медичним працівникам і не припиняти роботу, адже над певними закладами нависла така загроза. Паралельно напрацьовуємо механізми, яким чином у 2021 році відновлюватиметься й функціонуватиме медична система, аби не виникало таких проблемних питань, які є сьогодні», – підкреслив міністр.
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