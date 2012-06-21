Європейський парламент офіційно затвердив цифровий COVID-сертифікат подорожей для країн-членів ЄС. Цей документ полегшить вільне пересування в межах Євросоюзу в часи пандемії. За запровадження такого сертифіката під час сесійного засідання Європарламенту в Страсбурзі проголосували 546 євродепутатів, 93 були проти, ще 51 утримався.

Згідно з ухваленим регламентом, усі країни-члени ЄС прийматимуть сертифікати, які свідчать, що їхніх власників або повністю провакциновано проти коронавірусу, або вони мають нещодавній негативний ПЛР-тест, або недавно перехворіли на COVID-19, і тому мають природні антитіла. Сертифікат видаватимуть національні органи країни безплатно, він буде доступний у цифровому або паперовому форматі й міститиме QR-код. Документ буде чинним протягом 12 місяців, про що кореспондента «УК» повідомили у пресслужбі Європарламенту.

Кожна країна-член ЄС має приймати сертифікати вакцинації, видані в інших державах-членах, якщо його власника щеплено однією з вакцин, дозволених Європейським агентством з лікарських засобів. Серед них BioNTech/ Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson&Johnson. Однак національні уряди країни мають право самостійно вирішувати, чи видаватимуть і прийматимуть вони сертифікати, якщо щеплення зроблено вакцинами, рекомендованими ВООЗ.

Згідно з регламентом, ухваленим Європарламентом, держави-члени ЄС не мають права встановлювати додаткові обмеження на поїздки тих громадян, які мають COVID-сертифікати, у вигляді карантину чи додаткового тестування, «якщо вони не необхідні та пропорційні для охорони здоров’я населення».

У разі стрімкого погіршення епідемічної ситуації чи появи нового небезпечного штаму коронавірусу країна-член ЄС може застосувати механізм екстреного закриття кордонів. Але вона зобов’язана повідомити про запровадження обмежувальних заходів інші держави— члени за 48 годин до закриття кордонів.

ПЛР-тест — річ недешева. У великих європейських аеропортах він коштує до 70 євро. У зв’язку з цим ЄС надав 100 мільйонів євро на підтримку доступного тестування для громадян. А наприклад, бельгійська влада вже оголосила, що люди, які ще не отримали запрошення зробити щеплення, але хочуть поїхати на відпочинок цього літа, отримають від уряду змогу зробити два безплатні ПЛР-тести.

За словами єврокомісара з правових питань Дідьє Рейндерса, понад мільйон громадян ЄС уже отримали COVID— сертифікат, оскільки дев’ять країн — Болгарія, Данія, Німеччина, Греція, Хорватія, Польща, Литва, Іспанія та Чехія вже їх видають. Проте на практиці регламент вакцинаційного паспорта діятиме з 1 липня після того, як рішення про COVID— сертифікат ухвалить Рада ЄС.