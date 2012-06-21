Канада спростила оформлення довгострокових віз для українців. Про це йдеться на сайті посольства Канади в Україні.
Спрощення стосується вимог до підтвердження фінансового стану заявника.
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Так, при подачі заяви на отримання канадської візи, українцям, які були в Канаді протягом останніх 10 років або поки мають діючу візу США і можуть довести це (продемонструвати пресі про перетин кордону або ж візу), тепер не потрібно доводити свій задовільний фінансовий стан.
Зміни вступили в силу з 1 листопада 2017 року і стосуються всіх заявників-українців, які подають заяви в візових центрах в Україні або онлайн. Однак спрощення оформлення не поширюється на робочі та студентські візи. Вартість подачі заявки на отримання візи в Канаду також не зміниться.