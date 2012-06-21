Найбільший телекомпровайдер «Воля» з 1 листопада підвищує тарифи на послуги телебачення та Інтернету. Про це повідомляється на сайті компанії.
Загалом підвищення абонентської плати буде незначним, в середньому до 10% залежно від пакета послуг абонента. Так, вартість телевізійного пакета «Стартовий» виросте з 108 до 110 грн, а пакета «Оптимальний» — з 150 до 155 грн. Вартість Інтернет-пакета (без послуги телебачення) становитиме 140 грн замість 135 грн.
Підвищення тарифів у компанії пояснюють зовнішніми факторами, які безпосередньо впливають на собівартість послуг. «А саме зростання курсу долара, інфляція і перехід на платні відносини з медіа-групами», — прокоментували виданню в прес-службі компанії. Там також додали, що це дасть змогу модернізувати мережу і обладнання, продовжити інвестиції в інноваційні послуги, а також співпрацювати з міжнародними виробниками контенту.