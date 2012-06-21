У сьогоднішньому номері газети «Урядовий кур’єр» опубліковано 29 постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від 24.01. 2018 р. №№61-75, 77-84, 86, 88, 89, 90, 92, 93.
Цими постановами встановлено тарифи на розподіл електричної енергії та тарифів на постачання електричної енергії для таких обленерго:
ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;
♦ ПрАТ «Закарпаттяобленерго»;
♦ ПАТ «Київенерго»;
♦ ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО»;
♦ ПАТ «Миколаївобленерго»;
♦ ПАТ «Одесаобленерго»;
♦ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»;
♦ ПАТ «Сумиобленерго»;
♦ ПрАТ «ЕК «Херсонобленерго»;
♦ ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»;
♦ ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС»;
♦ ДП «Регіональні електричні мережі»;
♦ ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ»;
♦ ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ»;
♦ ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»;
♦ ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»;
♦ ПрАТ «ЕК «Житомиробленерго»;
♦ ПрАТ «Кіровоградобленерго»;
♦ АТ «Прикарпаттяобленерго»;
♦ ПрАТ «Рівнеобленерго»;
♦ ВАТ «Тернопільобленерго»;
♦ ПАТ «Хмельницькобленерго»;
♦ ПрАТ «ЕК «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»;
♦ ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»;
♦ ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ»;
♦ ПАТ «Запоріжжяобленерго»;
♦ ТзОВ «Енергія-Новий Розділ»;
♦ ТОВ «ЗЕМ»;
♦ ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».
Підвищення тарифів відбуватиметься у два етапи: з лютого по 31 березня діятиме один тариф, а з 1 квітня 2018 року – інший.
Наприклад, для ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» з 1 лютого по 31 березня діятимуть такі тарифи:
Тариф на розподіл електричної енергії для 1 класу напруги (грн/МВт•год) — 58,25 ;
Тариф на розподіл електричної енергії для 2 класу напруги (грн/МВт•год) — 315,92грн/МВт•год (без ПДВ);
Тариф на постачання електричної енергії для 1 групи споживачів (грн/МВт•год) — 15,28грн/МВт•год (без ПДВ);
Тариф на постачання електричної енергії для 2 групи споживачів (грн/МВт•год) — 76,39грн/МВт•год (без ПДВ).
А з 1 квітня 2017 року тарифи збільшаться і будуть такими:
Тариф на розподіл електричної енергії для 1 класу напруги (грн/МВт•год) — 66,56;
Тариф на розподіл електричної енергії для 2 класу напруги (грн/МВт•год) — 360,66;
Тариф на постачання електричної енергії для 1 групи споживачів (грн/МВт•год) — 17,32;
Тариф на постачання електричної енергії для 2 групи споживачів (грн/МВт•год) — 86,61.