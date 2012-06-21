У сьогоднішньому номері газети «Урядовий кур’єр» опубліковано 29 постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)  від 24.01. 2018 р. №№61-75, 77-84, 86, 88, 89, 90, 92, 93.

Цими постановами встановлено тарифи на розподіл електричної енергії та тарифів на постачання електричної енергії для таких обленерго:

ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»;

♦ ПрАТ «Закарпаттяобленерго»;

♦ ПАТ «Київенерго»;

♦ ПРАТ «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО»;

♦ ПАТ «Миколаївобленерго»;

♦ ПАТ «Одесаобленерго»;

♦ ПАТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО»;

♦ ПАТ «Сумиобленерго»;

♦ ПрАТ «ЕК «Херсонобленерго»;

♦ ПАТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО»;

♦ ДПЕМ ПРАТ «АТОМСЕРВІС»;

♦ ДП «Регіональні електричні мережі»;

♦ ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ»;

♦ ТзОВ НВП «Енергія-Новояворівськ»;

♦ ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»;

♦ ПАТ «ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО»;

♦ ПрАТ «ЕК «Житомиробленерго»;

♦ ПрАТ «Кіровоградобленерго»;

♦ АТ «Прикарпаттяобленерго»;

♦ ПрАТ «Рівнеобленерго»;

♦ ВАТ «Тернопільобленерго»;

♦ ПАТ «Хмельницькобленерго»;

♦ ПрАТ «ЕК «ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО»;

♦ ПрАТ «ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ»;

♦ ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ»;

♦ ПАТ «Запоріжжяобленерго»;

♦ ТзОВ «Енергія-Новий Розділ»;

♦ ТОВ «ЗЕМ»;

♦ ПрАТ «ПЕЕМ «ЦЕК».

Підвищення тарифів відбуватиметься у два етапи: з лютого по 31 березня діятиме один тариф, а з 1 квітня 2018 року – інший.

Наприклад, для ПАТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» з 1 лютого по 31 березня діятимуть такі тарифи:

Тариф на розподіл електричної енергії для 1 класу напруги (грн/МВт•год) — 58,25 ;
Тариф на розподіл електричної енергії для 2 класу напруги (грн/МВт•год) — 315,92грн/МВт•год (без ПДВ);

Тариф на постачання електричної енергії для 1 групи споживачів (грн/МВт•год) — 15,28грн/МВт•год (без ПДВ);
Тариф на постачання електричної енергії для 2 групи споживачів (грн/МВт•год) — 76,39грн/МВт•год (без ПДВ).

А з 1 квітня 2017 року тарифи збільшаться і будуть такими:

Тариф на розподіл електричної енергії для 1 класу напруги (грн/МВт•год) — 66,56;
Тариф на розподіл електричної енергії для 2 класу напруги (грн/МВт•год) — 360,66;

Тариф на постачання електричної енергії для 1 групи споживачів (грн/МВт•год) — 17,32;
Тариф на постачання електричної енергії для 2 групи споживачів (грн/МВт•год) — 86,61.