З 1 січня, з набуттям чинності закону «Про Державний бюджет на 2020 рік» мінімальну місячну заробітну плату встановлено на рівні 4 723 грн. (У погодинному еквіваленті – 28,31 грн). У 2019 вона становила 4 173 грн.
Крім того, на 174 грн підвищено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць і з 1 січня 2020 року вона становить 2 027 гривень.
Для дітей віком до 6 років прожитковий мінімум з 1 січня становить 1 779 гривень; для дітей від 6 до 18 років – 2 218 гривень; для працездатних осіб – 2 102 гривні; для осіб, які втратили працездатність – 1 638 гривень.
Держбюджет також передбачає, що з 1 січня рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до закону «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить: для працездатних осіб – 25%, для дітей – 85%, для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю – 100% відповідного прожиткового мінімуму.