З початку січня 2010 року Нідерланди офіційно припинили використання назви "Голландія" для позначення держави.
Про це повідомляє радіостанція NOS, передає Інтерфакс-Україна.
У публікації наголошується, що з 1 січня компанії, влада, вищі навчальні заклади і друковані видання почнуть використовувати тільки назву "Нідерланди". Це зроблено для формування уніфікованого національного бренду, зазначили в Міністерстві закордонних справ Нідерландів.
Про рішення щодо офіційної відмови від назви Голландія в жовтні повідомили в МЗС Нідерландів. "Ми маємо намір представити Нідерланди як відкриту, вигадливу і інклюзивну країну", - зазначали там. Прийнятий захід спрямований на стимулювання експорту, туризму і спорту. Так, назву Нідерланди планують використовувати під час Олімпійських ігор в Японії і конкурсі "Євробачення-2020", який пройде в Роттердамі.
Північна і Південна Голландії - дві з дванадцяти провінцій сучасних Нідерландів. З X до XVI століття Голландія була єдиним політичним утворенням і управлялася графами Голландії. Королівство Нідерландів утворилося після поразки Наполеона в битві при Ватерлоо в 1815 році.