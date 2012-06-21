Нещодавно заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Лев Парцхаладзе заявив, що в нашій країні потрібно ввести практику страхування відповідальності професійних виконавців будівельних робіт — архітекторів, проектувальників, інженерів технічного нагляду та експертів. І це має стати обов’язковим.

«Усі ми знаємо, що найбільш цивілізований метод захисту інвестицій та покращення бізнес-клімату — це страхування. І будівельна галузь — не виняток. Упровадження такого страхування дасть змогу захистити права та інтереси вкладників й інших учасників будівництва, мінімізувати ризики та посилити відповідальність виконавців робіт; підвищити якість проектування та будівництва», — резюмував він.