У 2018 році Національна комісія з державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг планує підвищити вартість електроенергії майже на 16%.
Підвищення відбудеться у два етапи. Так, з 1 січня планують підвищити оптово-ринкову ціну на 9,5%, повідомили у прес-службі Нацкомісії держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
З 1 квітня вона зросте ще на 6,1%.
У вересні 2017 року голова НКРЕКП Дмитро Вовк заявив, що тарифи на електроенергію в Україні – найнижчі в Європі.
За вимогою МВФ в Україні необхідне коригування ціни на газ відповідно до ціни імпорту. Остаточною метою є впровадження вільного газового ринку. Йоста Люнгман зауважив, що коригування цін на газ сприятиме розвитку вільного ринку газу та стимулюватиме споживачів до економного споживання енергоносіїв.