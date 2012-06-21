Один із найбільших мобільних операторів України «Київстар» із 1 вересня 2017 року майже вдвічі підвищує вартість тарифних планів для контрактних абонентів.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
Так, оператор закриває нинішні тарифи, а абонентів автоматично переведуть на нові. Водночас група недорогих тарифних планів подорожчає вдвічі. Абонентів "Київстар Комфорт 35", "Київстар Безлім 35", "Вільний Київстар 35", "Київстар Комфорт 50" буде переведено на тариф "Всі за 70+".
Тарифні плани "Київстар Безлім 50", "Київстар Комфорт 55", "Вільний Київстар 55", "Київстар Комфорт 75", "Київстар Комфорт 70", "Київстар безлім 70", "Київстар Комфорт 95" подорожчають в 1,5−2 рази, їх об'єднають у тарифний план "Все за 110".
Група тарифних планів "Київстар безлім 100", "Київстар Комфорт 100", "Київстар Комфорт 130" подорожчає в середньому в 1,7 рази. При цьому абонентів переведуть на тарифний план "Все за 175".
Абоненти тарифного плану "Необмежений Легкий+" перейдуть на "Все за 350", "Необмежений Простір", "Київстар Комфорт 400", "Київстар Комфорт 400+" – на "Все для VIP". Також із 1 вересня підвищується на 30% абонплата для тарифного плану "Абсолютний Необмежений".