Обсяг квоти становитиме 2,5 тис. тонн, повідомила національний консультант ФАО Ганна Бурка на своїй Фейсбук-сторінці. Адже основна квота (5,4 тис. тонн) була вибрана ще в перші 11 днів цього року, а на експорт поза квотою діє мито в розмірі 17,3%.
За словами Ганни Бурки, в І півріччі 2018 року експорт українського меду скоротився на 43% порівняно з аналогічним періодом 2017 року і склав майже 17 тис. тонн на загальну суму $37 млн. Порівняно ж із І півріччям 2016 року експорт меду зріс на 12%.
Як і раніше, країни ЄС лідирують серед основних покупців українського меду. Зокрема, це Німеччина (32% від загального обсягу експорту), Польща (17%) та Бельгія (12%).