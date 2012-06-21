Новий графік руху поїздів в Україні почне діяти з 10 грудня, з його початком українцям пропонуватимуть нові сервіси.
Про це повідомив виконувач обов'язків голови «Укрзалізниці» Євген Кравцов, повідомляє прес-службу відомства.
Зі слів Євгена Кравцова, із запровадженням нового графіка руху поїздів, який почне діяти з 10 грудня, «будуть пропонуватися пасажирам нові сервіси, такі як послуга харчування у поїздах далекого сполучення, градація поїздів за категоріями: комфорт, стандарт і економ, призначатимуться нові поїзди».
Він також розповів, що для провідників пасажирських вагонів планується придбати нову форму з якісної та зручної тканини.