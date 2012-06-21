Новий поїзд №045 / 046 «Закарпаття» за маршрутом «Ужгород-Лисичанськ-Ужгород» почне курсувати з 10 грудня. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».
Він стане найдовшим залізничним маршрутом в Україні — його протяжність становить 1683 кілометрів.
У дорозі поїзд знаходитиметься 32 години 35 хвилин і зупинятиметься на 43 станціях. Основні з них: Мукачево, Воловець, Славське, Львів, Київ, Суми, Харків, Кремінна, Сватове. Приблизний час руху становить 27,5 годин, а сумарний час стоянок вздовж шляху — майже 5 годин.
З Ужгорода у свій перший рейс поїзд «Закарпаття» вирушає у неділю 10 грудня о 19:50,зі зворотньо з Лисичанська — о 6:25.