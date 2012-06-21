З 12 травня у столиці буде запроваджено першу хвилю послаблення обмежувальних заходів. Почнуть працювати непродовольчі магазини площею до 300 квадратних метрів і невеликі виробництва. А ось громадський транспорт продовжить працювати в обмеженому режимі щонайменше до 22 травня. Не працюватиме поки що й метро. Його роботу відновлять лише після рішення уряду.
Про це під час брифінгу 8 травня повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.
Крім того, про що вже інформували раніше, запрацюють і бібліотеки. Але лише на видачу книжок, без відновлення роботи читальних залів.
Він також наголосив, що в усіх закладах, які відновлять свою роботу, має бути забезпечено обов’язкову термометрію працівників і відвідувачів.
Віталій Кличко нагадав, що вчора уряд дозволив вже запрацювати літнім майданчикам біля ресторанів та кафе. Запрацюють вони і в столиці, адже Комісія із надзвичайних ситуацій міста сьогодні ухвалила умови, за яких це відбудеться. Так, відстань між столиками має бути не менше півтора метра, а за одним столиком має бути не більше двох відвідувачів без урахування дітей до 14 років. Персонал має бути забезпечено всіма засобами захисту.
А для підтримки підприємців і спрощення процедур підготовлено рішення Київради, яке буде винесено на найближчу сесію. За ним відкритим літнім і сезонним майданчикам, власники яких отримали необхідні дозвільні документи у 2019 році, департамент містобудування та архітектури столиці видасть нові документи на розміщення без опрацювання і зайвих погоджень протягом двох наступних днів. Також для них місто планує встановити символічну фіксовану суму платні пайової участі – 1 гривню. Для літніх майданчиків – до кінця жовтня, а для сезонних – до кінця грудня цього року. Адже бізнесу слід допомагати й підтримувати його. І столична влада це добре розуміє.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»