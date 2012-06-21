З 16 по 25 квітня українці зможуть побачити перший зорепад цієї весни. Метеорний потік під назвою Ліріди вважається одним із найбільш видовищних, кажуть астрономи.
Свого піку весняний зорепад досягне в ніч на 23 квітня. За одну годину в нічному небі пролітатиме до 20 «падаючих зірок». Їх швидкість складе 48 кілометрів на секунду. Якщо погода дозволить, спостерігати зорепад можна буде навіть без спеціального оптичного обладнання.
Метеори потоку Ліріди білі і досить швидкі. Вони з’являються в небі яскравими спалахами. Для спостережень метеорного дощу ні телескоп, ні бінокль не будуть потрібні, кажуть фахівці.
ДОВІДКА «УК»
Ліріди з'являються щороку. У квітні Земля проходить крізь шлейф пилу, який залишила після себе комета C/1861 G1 Тетчер. Комету, названу на честь астронома-любителя А. Е. Тетчера, який її виявив 5 квітня 1861 року. Комета робить один виток навколо Сонця за 415 років.
Ліріди, а також Персеїди (серпень) і Гемініди (грудень) вважаються найбільшими метеорними дощами. Свою назву вони отримали від сузір'я Ліри, в якому знаходиться радіант потоку – точка на небі, звідки, як здається спостерігачеві, вилітають метеорити.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»