З 1 січня 2018 року мінімальна заробітна плата у місячному розмірі зросте до 3723 гривень. Про це йдеться в ухваленому Верховною Радою законі про Державний бюджет України на 2018 рік, повідомляє УНН.
Зокрема, відповідно до тексту закону, у 2018 році мінімальна заробітна плата буде установлена:
у місячному розмірі: з 1 січня — 3723 гривні;
у погодинному розмірі: з 1 січня — 22,41 гривні.
Крім того, законом передбачається, що Кабінет Міністрів на основі моніторингу виконання Державного бюджету за підсумками І кварталу розгляне питання щодо можливості підвищення розміру мінімальної заробітної плати.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів України планує переглянути розмір мінімальної заробітної плати у бік збільшення до 4100 грн не пізніше третього кварталу 2018 року.