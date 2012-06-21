З 2018 року в Україні планують ввести електронні рецепти на ліки. Про це 4 жовтня розповіла на брифінгу в Києві виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун.
«Це значно спростить маршрут пацієнта та дозволить нам ефективно відстежувати статистику пацієнтів. Лікарі будуть виписувати електронні рецепти, які не можна буде ні загубити, ні підробити», – зазначила вона.
За словами Супрун, нововведення спочатку діятиме в межах програми «Доступні ліки», проте згодом міністерство планує поширити електронні рецепти на всю систему охорони здоров’я.