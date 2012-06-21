Відтепер Україна має змогу отримувати та зберігати дані з європейських супутників серії Sentinel. Їх безплатно розповсюджуватиме у країні вже створений інформаційний хаб.
Про це заявив голова Державного космічного агентства України Павло Дегтяренко під час інформаційного дня в Києві щодо здійснення ДКАУ заходів для забезпечення співпраці України з ЄС у межах програми дистанційного зондування Землі ЄС Copernicus, повідомляє Укрінформ.
«Такий інформаційний хаб уже є в Національному центрі управління та випробувань космічних засобів, який працює при Державному космічному агентстві. Інформація від програми Copernіcus надходить саме туди. Цей хаб розширюватиметься», — сказав фахівець.
Платних сервісів у цьому хабі немає. Всі дані, які там безкоштовно отримуватимуть, будуть доступними безплатно.
Співпраця з ЄС у межах програми Copernіcus забезпечить можливості використання космічних технологій у різних сферах життєдіяльності України, зокрема у вивченні навколишнього середовища, енергетиці, охороні здоров’я, страхуванні, туризмі, транспорті, міському та регіональному плануваннях, науці, безпеці, сільському господарстві, зміні клімату, цивільному захисті та гуманітарній допомозі.
Павло Дегтяренко повідомив, що з 2020 року Україна запускатиме по одному супутнику дистанційного зондування Землі щорічно.
«Закінчуємо розроблення космічної програми на найближчі п’ять років. Вона передбачає з 2020-го запускати по одному супутнику дистанційного зондування Землі на найближчі кілька років. Із таким розрахунком, щоб приблизно за 7—8 років Україна мала ефективне працездатне сузір’я власних супутників дистанційного зондування Землі. А ми станемо повноправними членами космічної сім’ї програми Copernicus», — заявив голова Державного космічного агентства.
Нагадаємо, що Державне космічне агентство України та Європейська комісія 25 травня 2018 року підписали угоду про співробітництво в галузі доступу до даних і використання даних супутників Sentinel програми Copernicus.
Європейська програма спостереження та моніторингу земної поверхні Copernicus, яка розпочалася у 2014 році, забезпечує формування величезної кількості даних, а також інформації про підсистеми Землі (земля, атмосфера, океани) та пов’язані з нею процеси (зміни клімату, надзвичайні ситуації та безпека). Дані та інформація програми Copernicus переважно надають на безкоштовній основі у відкритому й повному доступі.