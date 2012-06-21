У різних країнах різні підходи щодо боротьби з коронавірусною хворобою. І зокрема, Україна, оновлює й посилює ці заходи, оскільки прораховані сценарії свідчать – що більше обмежено пересування, тим менше критичних і летальних випадків. На цьому під час оперативного брифінгу наголосив заступник міністра охорони здоров’я, Головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко. Він вкотре закликав українців із розумінням ставитися до всіх заходів, яких вживає уряд, аби уникнути ускладнення епідемічної ситуації.
Згідно з останніми рішеннями уряду, всі, хто приїжджатиме в Україну обов’язково проходитимуть 14-денну обсервацію у місцях, визначених обласними державними адміністраціями. І лише після цього їх допускатимуть на територію країни без обмеження інших прав і свобод людини. Також усі, кого лікарі вважатимуть контактними, зобов’язані самоізолюватися на два тижні або вдома, або в місцях обсервації, визначеними ОДА.
«За цим буде встановлено жорсткіший контроль. Є адміністративна й кримінальна відповідальність. Ці норми набувають чинності сьогодні», – підкреслив Віктор Ляшко.
Міністерство охорони здоров’я оприлюднило критерії,за якими людина може вважатися контактною:
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