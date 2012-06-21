Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
На Миколаївщині запровадять жорсткі заходи, аби не допустити на травневі свята відпочивальників на морські узбережжя. Таке рішення ухвалено на спільному засіданні за участі представників Коблевської ОТГ, Березанської райдержадміністрації та Березанського відділу поліції.
На засіданні зазначили, що незважаючи на карантинні заходи, до Коблевого та інших місць відпочинку вже приїжджали масово туристи на святкування Великодня. Тож вирішено оголосити закритими для відвідування відпочиваючими територій Коблево, Рибаківка, Морське, узбережжя Тилігульського лиману щоби уникнути численних контактів людей і поширення коронавірусної інфекції COVID-19 як на території Коблевської ОТГ, так і за її межами.
Такий режим діятиме з 30 квітня по 3 травня, а в разі необхідності його продовжать. Для контролю за ситуацією на території зон відпочинку працюватимуть піші та автомобільні патрулі. Також на в’їздах до баз відпочинку будуть виставлені поліцейські наряди. На допомогу поліції в патрулюванні курортних вулиць і узбережжя прийдуть і громадські активісти.