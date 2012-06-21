Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
На Рівненщині активно використовують продаж права оренди земельних ділянок з аукціонів – це суттєво поповнює місцеві бюджети.
Ось лише останній приклад. Після аукціону на території Бухарівської сільської ради Острозького району вартість річної оренди ділянок зросла в 13,5 разів, з 8 до рекордних 108% від нормативної грошової оцінки землі!
«На аукціоні наші фахівці продали право оренди на дві земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності площею 3,63 гектари та 16,58 гектарів за межами населеного пункту, – каже начальник головного управління Держгеокадастру в Рівненській області Роман Мигаль. – Від цього місцева рада щорічно буде отримувати 140 тисяч гривень замість початкових 10,4 тисячі.»
Що й казати, гарна відповідь на запитання, де знайти гроші на розвиток громад. Та й реформа децентралізації дає для цього додаткові важелі: треба тільки активніше їх використовувати.