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Російський космонавт Іван Вагнер, який перебуває зараз на МКС, сфотографував комету C/2020 F3 (NEOWISE). Зображення він опублікував на своїй сторінці в Twitter.
Вагнер зазначив, що відобразив найяскравішу за останні 7 років комету.
На фото також можна побачити сріблясті (мезосферні) хмари, розповів космонавт.
У найближчі дні комету C/2020 F3 буде видно з Землі у передранковому небі низько над північно-східним горизонтом недалеко від сузір'я Візничого.
Як раніше повідомляв "Урядовий кур'єр", на початку липня Місяць наблизиться до газових гігантів Юпітера і Сатурна. Як і коли можна буде спостерігати за цим яскравим тріо читайте тут.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»